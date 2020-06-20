LGS'ye giren öğrencilere çay, maske ve su dağıtıldı
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LGS'ye giren öğrencilere çay, maske ve su dağıtıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı saat 09.30 itibariyle başladı.

LGS'ye giren öğrencilere çay, maske ve su dağıtıldı
20.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:10

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı saat 09.30 itibariyle başladı. Sınav öncesinde sınava girecek olan öğrencilere okulların önünde çay, maske ve su dağıtıldı.

Beşiktaş Belediyesi, LGS'ye giren öğrencilere okulların önünde çay, maske ve su dağıttı. İlçede gerekli önlemlerin alındığın belirten Başkan Rıza Akpolat, sınava giren öğrencilere başarılar diledi.

Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen LGS'ye bu yıl yaklaşık 1.8 milyon öğrenci giriyor. Salgın nedeniyle okul ve salon sayısının artırıldığı Türkiye'de 8. sınıf öğrencileri ilk kez kendi okullarında sınava girdiler. Önlemlerin üst düzeyde olduğu sınav için Beşiktaş Belediyesi de öncelikle ilçedeki tüm okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Bugün ise okulların önüne stant açan Beşiktaş Belediyesi ve mobil büfeleri ile BELTAŞ A.Ş. öğrencilere ve velilere çay, maske, su ve dezenfektan dağıttı. Bu yıl pandemi dolayısıyla stresli bir süreç geçirdiklerini belirten öğrenciler ve veliler Beşiktaş Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu uygulama için Başkan Rıza Akpolat'a teşekkür ettiler.

LGS'ye giren öğrenciler için sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştiren Başkan Akpolat, "Tüm çocuklarımız umarım emeklerinin karşılığını alır ve hedefledikleri okullara girebilirler. Umudumuz alın terinizde saklı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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