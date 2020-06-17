LGS'ye gireceklere ve velilere öneriler
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LGS'ye gireceklere ve velilere öneriler

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

LGS'ye gireceklere ve velilere öneriler
17.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:11
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu, sınava az bir süre kala öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu.Gazioğlu,öğrencilerin henüz maskeyle bir sınav denemesi yapmadılarsa mutlaka gerçek saat ve sürede olmak üzere, maskeli birkaç deneme sınavı çözmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

LGS sınavı için 1 milyon 800 bin aday 20 Haziran Cumartesi günü sınava girecek. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu, sınava birkaç gün kala öğrenci ve velilerin yapması gerekenleri anlattı.

MASKELİ DENEME SINAVI YAPSINLAR

Öğrenciler henüz maskeyle bir sınav denemesi yapmadılarsa mutlaka gerçek saat ve sürede olmak üzere, maskeli birkaç deneme sınavı çözmeleri gerektiğini söyleyen Gazioğlu, öğrencilere sınavdan önceki son günlerde sosyal medyadan uzak durmalarını, uykularını alabilecek saatte uyumalarını, ağır yemeklerden uzak durmalarını önerdi. Olumlu düşünmenin de sınav stresine olan katkısına dikkat çeken Gazioğlu, öğrencilerin kendilerine iyi gelecek cümleler bulması gerektiğini, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım" gibi tekrarların yararlı olacağını vurguladı.

Öğrencilere, sınavdan bir gün önce yürüyüş yapmalarını, geç yatmamalarını, sabah kahvaltı etmelerini ve zamanlamalarını iyi planlamalarını da önerdiklerini ifade eden Gazioğlu, LGS adaylarına yönelik diğer sınav tüyolarını şöyle sıraladı:

"Stres olursanız, nefes tekniğini kullanabilirsiniz.

Gözlerinizi 30 saniye kadar kapatıp yeniden odaklanmayı sağlayabilirsiniz.

Zorlandığınız sorulara işaret koyun, sonra tekrar geri dönme şansı yaratın.Hareket etme ihtiyacınız olursa kollarınızı yukarı ya da yana uzatarak bedeninizi esnetebilirsiniz.Gülümseyin. Yüzünüzdeki gülümseme bir süre sonra duyguları ve davranışı etkiler.

Dikkat dağılırsa ya da mola ihtiyacınız olursa dik oturun. Derin bir nefes alın, hedefinizi hatırlayın."

Sözel ve sayısal sınav arası 45 dakikalık sürede ise öğrencilere derin nefes alarak açık havada dolaşmalarının yararlı olacağına değinen Gazioğlu, öğrencilerin bu sürede sınav hakkında konuşmak istemiyorlarsa kendilerini buna zorlamamalarına, şekerli besinlerden de uzak durmaları gerektiğine dikkat çekti.

AİLELER NE YAPMALI?

LGS sınavına adayların tek başlarına değil aslında aileleri ile birlikte girdiklerine dikkat çeken Gazioğlu, sınav heyecanı ve coşkusunun hep beraber yaşandığını, ailelerin çocuklarına destek olmaları gerektiğini belirtti.

Ailelerin sınavdan çıkan öğrencilere "Nasıl geçti?", "Sorular nasıldı?", "Niye yapamadın?" gibi sorular sormaması gerektiğine dikkat çeken Gazioğlu, çocuğun duygularına odaklanılmasını, "seni anlıyorum" mesajı verilmesi gerektiğini anlattı.

Ailelerin üzerine düşen görevin çocukların motivasyonunu sağlamak olduğunu belirten Gazioğlu, "Çok fazla bilgisi olan bir öğrenci morali bozulursa başarısız olabiliyor, başarabileceği güveniyle sınava giren öğrenci beklenenden iyi bir performans çıkarabiliyor. Bu sınav; hayat değil, hayatın sadece bir parçası." diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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