Lgs'ye Girecek Olan Öğrencilere Başarılar Diledi

BAŞKAN DEMİRTAŞ, LGS'YE GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

BAŞKAN DEMİRTAŞ, LGS'YE GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Demirtaş, " Koronavirüs tedbirleri sonucunda eğitim kurumlarımız belli bir süredir eğitim ve öğrenime ara vermek zorunda kaldı. Öğrencilerimiz de bu süre zarfında Liselere Giriş Sınavları'na evlerinde çalışarak hazırlandılar. Ülkemizde ilk kez böylesine olağanüstü bir dönemde bu sınavlar yapılacak. Belki birçok öğrencimiz bu şartlardan dolayı sınavlara istediği düzeyde hazırlık yapamamış olabilirler. Unutulmasın ki, hiçbir şey gençlerimizin sağlığından daha önemli değildir. Bu sınav hiçbir şeyin sonu değildir. Sınav başarısının hayat başarısı olmadığını bilmek gerekir. Başarı ya da başarısızlığı her şeyin başlangıcı ya da sonu olarak görmemeli, öğrencilerimize bu konuda sonuna kadar destek olunmalıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarıyla geçeceklerine yürekten inanıyorum. Çocuklarımızın yaşamına yön verecek olan bu aşamanın, öğrencilerimiz, aileleri ve memleketimiz için başarılara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bu duygu ve düşüncelerle, LGS sınavına girecek tüm öğrencilerimize sonsuz başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin topluma faydalı bireyler olması için bin bir fedakarlıkla emek veren öğretmenlerimize ve onları yetiştiren velilerimize teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kaynak: Habermetre