LGS'ye girecek olan öğrenciler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu
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LGS'ye girecek olan öğrenciler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu

LGS'ye girecek olan öğrenciler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek olan öğrenciler, okullarına gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanırken Cevizlibağ metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında hareketlilik yaşandı.

20.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:46

LGS'ye girecek olan öğrenciler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL - Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek olan öğrenciler, okullarına gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanırken Cevizlibağ metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında hareketlilik yaşandı. Erkenden okul önlerine gelen öğrenciler aileleri ile birlikte sınava gireceği saati bekledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav saat 09.30'da başlayacak. Sınava girecek öğrenciler okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti. Sınav öncesi Cevizlibağ metrobüs, tramvay ve otobüs durakların öğrenci hareketliliği yaşandı. Sınava girecek olan öğrencilerin el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri görüldü.

LGS'ye girecek olan öğrenciler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu

Kaynak: İHA

Manşet

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