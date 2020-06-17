LGS'ye girecek öğrencilerin maskeleri Isparta Belediyesi'nden Ortaokul son sınıf öğrencilerinin 20 Haziran Cumartesi günü gireceği Lise Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) maskeleri Isparta Belediyesi tarafından karşılandı.

Ortaokul son sınıf öğrencilerinin 20 Haziran Cumartesi günü gireceği Lise Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) maskeleri Isparta Belediyesi tarafından karşılandı.

Çocuklara ve gençlere verdiği büyük önem ile bilinen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla belediyenin ISMEK Birimi tarafından hazırlanan 20 bin adet maske, tek tek paketlenerek hazırlandı ve sınav öncesinde, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, LGS ile ilgili alınan önlemler ve maske ile ilgili açıklamalarının ardından, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla harekete geçen belediyenin ISMEK Birimi bugüne kadar, şehirdeki tüm kamu ve kurumları, vatandaşların maskelerini karşıladığı gibi, LGS'ye girecek öğrencilerin sağlığını korumak ve gençlere verilen önemden hareketle maskelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Tek tek paketlenen ve teslimi gerçekleştirilen maskeler, sınav için okullarına gelen öğrencilere dağıtılacak. 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek Lise Geçiş Sınavında tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, en öncelikli konularından birisinin eğitim olduğunu dile getirdi. Göreve geldiğinden bu yana okul bahçelerinin asfaltlanması, bahçe düzenlemeleri ile öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim görebilmeleri amacıyla her türlü çabanın gösterildiğini anımsatan Başkan Başdeğirmen, "Bugüne kadar öğrencilerimizin daha güzel ortamlarda öğrenim görebilmeleri amacıyla çalıştık. Öğrencilerimiz de bu güne kadar büyük bir emek vererek çalıştı. 20 Haziran'da yapılacak olan sınava katılacak olan her bir öğrencimize üstün başarılar diliyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA