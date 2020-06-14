LGS'ye girecek öğrencilere uyarı
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LGS'ye girecek öğrencilere uyarı

LGS'ye girecek öğrencilere uyarı Eğitimciler, öğrencilere "turlama" tekniğini önerdi Cüneyitoğlu, aylardır online test çözen öğrencilerin bu hafta kitapçık testleri ile deneme yapmalarını önerdi Liseye Geçiş Sınavı için korona virüs nedeniyle ilk dönem okula giden ve ikinci dönemi online eğitim...

14.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:22

LGS'ye girecek öğrencilere uyarı

Eğitimciler, öğrencilere "turlama" tekniğini önerdi

Cüneyitoğlu, aylardır online test çözen öğrencilerin bu hafta kitapçık testleri ile deneme yapmalarını önerdi

ADANA - Liseye Geçiş Sınavı için korona virüs nedeniyle ilk dönem okula giden ve ikinci dönemi online eğitim ile tamamlayan 8. sınıf öğrencileri için geri sayım başladı. 20 Haziran'da LGS'ye girecek öğrenciler için uzmanlar önerilerde bulundu.

Aylardır online test çözen öğrencilerin bu hafta kitapçık testleri ile deneme yapmasını öneren eğitimciler, sınavda dikkat dağınıklığı yaşanmaması için evde maske ile denemeler yapması gerektiğini belirtti. Sınavda eleme için zor sorular olabileceğinin altını çizen uzmanlar öğrencilere turlama tekniğini önerdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde özel eğitim merkezi müdürü ve matematik öğretmeni Hüseyin Cüneyitoğlu, LGS'ye girecek öğrencilere sınavda daha başarılı ve stresi aza indirmeleri için önerilerde bulundu. Aylardır online eğitim gören öğrencilerin LGS'ye kitapçık üzerinden katılım sağlayacağı için sınava bir hafta kala kitapçık üzerinden hazırlık yapmaları gerektiğini belirten Cüneyitoğlu, evde maske ile kendilerini denemeleri gerektiğini kaydetti.

Son süreçte stres ve kaygının ön planda olduğu bugünlerde öğrencilerden uyku düzenlerine dikkat etmelerini isteyen Cüneyitoğlu, "Sınav sabahı kalkacak saate öğrencilerin bu hafta aynı saatte kalkmasını ve farklı gıda tüketmemelerini rica ediyoruz. Aileler bazen şeker yüklü ürünler veriyor bunun yapılmamasını istiyoruz. 10 aylık sürede yoğun emek verdiler ve mücadele ettiler. Uygulama yapacaklar ve online test çözümü bırakıp kitapçık ile test çözsünler. Sınavda maske olacağı için evde de maske ile aynı sınava giriyormuş gibi test çözümü yapsınlar. Sınavda seçici soruların olacağı kanaatindeyim. Zor sorular ile karşılaşırsa moral bozmasınlar. Turlama tekniğini kullansınlar. Turlama tekniği önce soruları çözsünler çözemedikleri sorulara sonradan dönüp bakarlarsa zamanı daha doğru kullanmış olacaklar" dedi.

8. sınıf öğrencisi Elif Buse Ören, düzenli çalışarak sınava hazırlandığını belirterek, evde sürekli test çözdüğünü kaydetti.

LGS'ye girecek öğrencilere uyarı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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