LGS'ye girecek öğrencilere maske ve deneme sınavı dağıtıldı
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LGS'ye girecek öğrencilere maske ve deneme sınavı dağıtıldı

Malatya merkez ilçe Battalgazi Hidayet Ortaokul öğretmenleri, Lise Geçiş Sınavı'na (LGS ) girecek öğrencilere maske ve deneme sınavı dağıttı.

LGS'ye girecek öğrencilere maske ve deneme sınavı dağıtıldı
30.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:52

Malatya merkez ilçe Battalgazi Hidayet Ortaokul öğretmenleri, Lise Geçiş Sınavı'na (LGS ) girecek öğrencilere maske ve deneme sınavı dağıttı.

Hidayet Ortaokulu'nun Ramazan Ayı içinde başlattığı, 'Son provada da yanındayız projesi' hakkında bilgi veren Hakan Akbalık, "Projemizin temelinde, yaklaşan LGS ye öğrencilerimizin Covid-19 süreciyle bozulan düzenlerini tekrar kurmalarını, bedensel ve ruhsal olarak sınava hazırlanmalarını sağlamak var. Çocuklarımız yasaktan dolayı çıkamadıkları için biz öğretmenleri olarak evlerine kadar giderek sınav evrakı ve maske dağıtıp LGS günü ve saatinde aynı anda maskeli sınav yapıyoruz ve sonuçları velilerimizle beraber değerlendiriyoruz. Böylece manevi olarak da çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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