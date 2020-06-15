LGS'ye girecek öğrenciler için yüz yüze deneme sınavı
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LGS'ye girecek öğrenciler için yüz yüze deneme sınavı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere sınav stresini azaltmak için yüz yüze deneme sınavı yapılacak.

LGS'ye girecek öğrenciler için yüz yüze deneme sınavı
15.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:05

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere sınav stresini azaltmak için yüz yüze deneme sınavı yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere destek olmak, sınav tecrübesi kazandırmak, bu sayede sınav stresini az da olsa üzerlerinden atmaya yardımcı olmak amacıyla yüz yüze deneme sınavı yapacak.

Yüz yüze LGS deneme sınavı 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında tüm bilgi evlerinde gerçekleştirilecek olan sınavda 50 sözel soru için 75 dakika, 40 sayısal soru için ise 80 dakika cevaplama süresi verilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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