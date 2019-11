LGS'ye girecek öğrenci sayısı bu yıl 500-600 bin artacak

28.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:29

4+4+4 sistem değişikliği nedeniyle 2012 yılında okula başlayan öğrenciler bu yıl LGS ( Liselere Giriş Sınavı) sınavına girecek. Uzmanların görüşlerine göre bu artış rekabeti de beraberinde getirecek.

REKABET ARTACAK

LGS sınavına hazırlanan öğrencilere çeşitli öneri ve tavsiyelerde bulunan Eğitim Uzmanı Erden Demir, "Bu sene diğer yıllardan biraz farklı , geçen senelerde lise giriş sınavına katılan öğrenci sayısı 1 milyon 200 bindi. Ancak 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte bu yıl yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrenci sınava girecek. Bu da tabiki rekabeti artıracak." dedi.

FARKLI SORU TARZLARINA DİKKAT

Bir diğer değişikliğin geçen seneden itibaren farklılaşan soru tarzlarlarının olacağını belirten Demir, "Yeni nesil sorular dediğimiz bu konsept sorular daha çok okuduğunu anlama, anladığını yorumlama, yorumladıktan sonra sonuç çıkarma ve problemi çözme üzerine yoğunlaşıyor. Bu mantıkla bakarsak çocuklarımızın analiz yapma ve eleştirel düşünme yönlerinin kuvvetli olması gerekiyor. Öncelikle öğrencilerimizin düzenli ders çalışması gerekiyor. Bunun içinde bir ders programlarının olması gerekir. Çalışma programlarının içinde kitap okuma mutlaka olması gerekir. Çünkü bu sınavda okuduğunu anlayabilen ve anladığını hızlı bir şekilde yorumlayabilen öğrenciler bir adım öne geçecek. Örneğin yeni nesil soru konseptinde artık soruların büyük bir bölümü (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ) uzun paragraf halinde veriliyor. Öğrenciler bu sorularla karşılaşınca birkaç defa okuma gereği duyuyor. Doğal olarak bu da ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Bu da başarı sıralamasını ciddi bir şekilde etkiliyor." şeklinde konuştu.

KİTAP OKUMAK ÖNEMLİ

Bu sorunlarla karşılaşmamaları için öğrencilerin kitap okuması ve paragraf sorularına ağırlık vermeleri gerektiğini ifade eden Demir, bunun yanında farklı soru tipleri ile sınava hazırlanmanın öğrencilerin verimliliğini artıracağını dile getirdi. Demir sözlerine şöyle devam etti: "Farklı soru tipleri ile ile sınava hazırlanan öğrenciler, çıkabilecek farklı soru türlerine hazır hale gelirler. Farklı soru tiplerinden kastımız farklı kaynaklardan ve güncel kaynaklardan soru çözmektir. Çünkü aynı konu ile ilgili yüzlerce soru tipi var. Eğer biz sorulara hakim olursak kendilerine güvenleri artacak ve önyargı ile sorulara yaklaşımları azalacak. Bu da doğal olarak öğrencileri üst sıralara taşımada önemli bir etmen olacak. Son olarak bir diğer tavsiyem öğrencilerin kaçak güreşmekten vazgeçmeleri. Yaptıklarının yanında yapamadıklarının da üzerine gitmeliler. Çünkü bu sınava bütünsel bir sınav her soru her ders önemli. Şu an için yolun başındalar her derse önem vermeliler."

EKSİKLERİMİN ÜZERİNE GİDİYORUM

8. sınıf öğrencisi Hayat Dikmen, (12) "Hedefime ulaşmaya çalışıyorum. Gittikçe soru sayımı artırıyorum. Daha çok soru çözmeye çalışıyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumayı da hergün artırmaya çalışıyorum. Eksiklerimin üzerine gidiyorum. Çünkü sınavı kazanmak için en büyük yöntemlerinden biri deyapamadıklarımızın üzerine yoğunlaşmak. Sınava hazırlanırken ders videoları izliyorum. Özet çıkarıyorum. Konuları anlamaya ve anladığımı yorumlamaya çalışıyorum. Yeni nesil sorularla sınava hazırlanıyorum."

SINAVA ÇALIŞIRKEN SOSYAL ETKİNLİKLERİME DE ÖNEM VERİYORUM

Sınava hazırlanan öğrenci Karya Uyanık (13), "Ben sınava çalışırken aynı zamanda sosyal etkinliklerime de önem veriyorum. Sadece derslerime değil. Çünkü liseyi kazandığımız zaman bizi hayatımızın geri kalanında sürdürebilecek bir çizgimizin olması gerekiyor. Ben aynı zamanda sporcuyum aynı zamanda derslerimi yürütmeye çalışıyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okudukça soruları daha iyi anlıyorum. Uzun sorular geldiği için, düşündüren sorular geldiği için yorumlamam gerekiyor ve kitap okumak bu konuda bana yardımcı oluyor. Evde ders tekrarı yapıyorum. Konular üst üste geldikçe eski konuları unutuyorum ama ders tekrarı yapınca soru çözünce okudukça konuları aklımda tutabiliyorum. Aklımda kalıyor ve daha rahat yorumluyorum. Olabildiğince iyi sorular çözmeye çalışıyorum. İyi soru kaynaklarından sorular çözmeye çalışıyorum."

Kaynak: Bültenler