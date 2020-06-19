LGS ve YKS kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Antalya'da hafta sonu yapılacak olan YKS ve LGS kapsamında belirlenen saatlerde vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Antalya'da hafta sonu yapılacak olan YKS ve LGS kapsamında belirlenen saatlerde vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından cumartesi ve pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavlarına ilişkin tedbir kararları alındı. Bu çerçevede, sınavlara girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran Perşembe ve 19 Haziran Cuma günleri saat 20.00'a kadar, LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma günleri saat 20.00'a kadar, YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak

Bu cumartesi saat 9 ile 3 arasında kısıtlama

20 Haziran Cumartesi günü birinci oturumu 09.30'da başlayıp 10.45'de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak olan LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Haftaya cumartesi pazar kısıtlama

YKS sınavı kapsamında ise 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Adayların yanında bir yakını gelebilecek

Diğer yandan gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakınının, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakınının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına ve ihtiyaca göre sefer sayılarının artırılmasına da karar verildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı saatlerde, özel aracı bulunmayan öğrencilerin sınav yerlerine gidip gelmeleri konusunda ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için her taksi durağında en fazla 3 adet nöbetçi taksi bulunması kararlaştırıldı.

Faaliyet gösterecek iş yerleri

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak vatandaş ve iş yerleri ise şu şekilde belirlendi:

"Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler. Akaryakıt istasyonları. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler. İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme/firmalar. Bulunduğu yerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler. Yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar. Oteller ve konaklama yerleri. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri. Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu? mal, malzeme, ürün, araç¬gereç üreten iş yerleri ve tesisler. Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri. Tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler. Kolluk birimlerindeki adli işlemlerde zorunlu olarak avukat bulundurulması gereken durumlarda Baro tarafından görevlendirilen avukatlar. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar. Camilerde ezan okumakla görevli olanlar. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri. Demir¬çelik, cam, ferrokrom gibi sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar. Büçükbaş¬büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler. İçişleri Bakanlığı'nın 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil). Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar. Veteriner hekimler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları. İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel. Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler. Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar." - ANTALYA

Kaynak: İHA