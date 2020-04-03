LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'Canlı Sınıf' dönemi son aşamasında
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LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'Canlı Sınıf' dönemi son aşamasında

LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'Canlı Sınıf' dönemi son aşamasında LGS ve YKS'ye hazırlık yapan yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrenciyi ilgilendiren 'Canlı Sınıf' uygulaması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

03.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:42
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'Canlı Sınıf' dönemi son aşamasında

LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'Canlı Sınıf' dönemi son aşamasında

ANKARA - LGS ve YKS'ye hazırlık yapan yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrenciyi ilgilendiren 'Canlı Sınıf' uygulaması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimdeki süreci geliştirmek için devreye aldığı projeler kapsamında 'Canlı Sınıf' uygulamasının çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. 8'inci ve 12'nci sınıfta eğitim alan ve Liseye Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlık yapan yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrenciyi 'canlı sınıf' uygulamasıyla öğretmenleriyle buluşturmak için pilot çalışmalar sürüyor. Testler tamamlandığında, Türkiye genelinde binlerce şubede kademeli olarak canlı dersler başlatılacak.

29 Mart'ta başlatılan canlı sınıf uygulamasının pilot çalışmaları Ankara ve İstanbul'da yapılıyor. Ankara'dan 34 ortaokuldaki 500 8'inci sınıf şubesi, İstanbul'dan 90 ortaokuldan bin 8'inci sınıf şubesindeki öğrenciler kendi öğretmenleriyle canlı sınıf uygulamasına katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim uzmanları, okul yöneticileri ve öğretmenlerin de iş birliğiyle sistemde en iyi performansı elde etmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Binlerce şube canlı derslere başlayacak

Canlı sınıf uygulamasına 8'inci sınıftaki 1 milyon 700 bin, lise son sınıftaki 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor. Böylece Türkiye genelinde 8'inci ve 12'nci sınıflarda eğitim alan binlerce şube canlı derslere başlayacak. Pilot çalışmaların ardından canlı sınıf uygulaması kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

Müdürler, öğretmenlere ve öğrencilere bilgilendirme yapacak

Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğrencileri canlı ders programlarına ilişkin bilgilendirecek.

Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinden görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.

"Bakanlığın eğitimleri canlı derslerde fayda sağladı"

Öte yandan, öğrencileriyle çeşitli dijital olanaklarla derslerini canlı olarak yapan gönüllü öğretmenlerin sayısı da her geçen gün giderek artıyor. Kocaeli Leyla Atakan İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Ferahnaz Satmaz, uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencileriyle yüz yüze iletişim kurabileceği teknolojileri araştırdığını anlattı.

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'eTwinning EBA online' derslerini uzaktan eğitim yoluyla almasının yeni teknolojileri kullanmasında oldukça fayda sağladığını belirten Ferahnaz öğretmen, "Velilerle irtibata geçerek, gerekli programları bilgisayar ya da cep telefonlarına kurmalarını istedim. 23 Mart'tan itibaren derslerimize canlı başladık. Türkçe, hayat bilgisi, matematik ile müzik, resim, beden eğitimi ve oyun gibi okul ortamında yaptığımız tüm dersleri dijital olanaklarla yapma fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin, canlı sınıflarla motivasyonu artıyor. TRT EBA ve EBA aracılığıyla da derslerini pekiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Okullarını özleyen öğrencilerim, ödevlerini büyük bir istekle yapıyor"

Rize İstiklal İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Filiz Gedik Ersoy da uzaktan eğitimin başlamasının ardından TRT EBA ve EBA online yayınları hakkında velileri ve öğrencileri tek tek bilgilendirdiğini anlattı.

Daha sonra cep telefonundan öğrencileriyle görüntülü görüşmeler yaptığını dile getiren Filiz öğretmen, TRT EBA ve EBA online üzerinden takip edilen derslerin ardından WhatsApp grubuyla öğrencileriyle görüşmeye ve ödev vermeye başladığını söyledi.

'eTwinning EBA online' eğitimlerini aldığından canlı sınıf uygulamalarını da bir süre önce başlattığını bildiren Filiz öğretmen, velilerle birlikte derslerin zamanlamasına karar verdiklerini anlattı. Öğrencilerinin tablet, bilgisayar ya da cep telefonları üzerinden büyük bir istekle derslere katılım gösterdiğini dile getiren Filiz öğretmen, yaptığı canlı derslere ilişkin, "Velilerden canlı sınıf bağlantıları sırasında aynen okuldaki gibi ortam sağlamalarını istedik. Veliler de bu çağrımıza cevap verdi. Ders saatlerimiz yaklaşınca, evde olmamıza rağmen öğrencilerimiz için kişisel bakımımıza önem veriyoruz. Öğrencilerimiz de okula gelir gibi kılık kıyafetlerine dikkat ederek sınıflara bağlanıyor. Onlarla yüz yüze iletişim kurmak eğitim motivasyonlarını artırıyor. 2 ders arasında 20 dakika teneffüs yapıyorum. Okullarını özleyen öğrencilerim, ödevlerini büyük bir istekle yapıyor" bilgileri paylaştı.

Canlı sınıf tecrübelerini diğer meslektaşlarıyla da paylaştıklarını bildiren Filiz Gedik Ersoy, "Bu zor süreçte, gönüllü olarak canlı sınıf uygulamasına katılan arkadaşlarımızın sayısı da her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'Canlı Sınıf' dönemi son aşamasında

Kaynak: İHA

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LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'Canlı Sınıf' dönemi son aşamasında
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