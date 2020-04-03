LGS ve YKS Hazırlık Öğrencileri İçin Canlı Sınıf Dönemi Başladı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, LGS, Teknoloji

LGS ve YKS Hazırlık Öğrencileri İçin Canlı Sınıf Dönemi Başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim başladı; sadece ders görme şekli değil sınavlara hazırlık süreci de değişti. Mili Eğitim Bakanlığı, 8.

03.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:50
LGS ve YKS Hazırlık Öğrencileri İçin Canlı Sınıf Dönemi Başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim başladı; sadece ders görme şekli değil sınavlara hazırlık süreci de değişti. Mili Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıflarla LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için canlı sınıf sistemini devreye aldı. Canlı sınıf uygulaması nasıl olacak? Detaylar haberimizde.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sistemi de tamamıyla değişti. Öğrenciler sınıflar yerine artık televizyon veya bilgisayar başında eğitim görüyor. Ders işleme şekli ile birlikte sınav sistemi de değişti, birçok sınav da ertelendi. MEB, son olarak 8. ve 12. sınıfta eğitim alan ve LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için yeni canlı sınıf uygulamasını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrenci bu sisteme dahil olacak. 29 Mart'ta başlatılan canlı sınıf uygulamasının pilot çalışmaları Ankara ve İstanbul'da yapılıyor. Ankara'da 34 ortaokuldan 500 8. sınıf şubesi, İstanbul'da 90 ortaokuldan 1000 8. sınıf şubesindeki öğrenciler kendi öğretmenleriyle canlı sınıf uygulamasına katıldı.

LGS ve YKS Hazırlık Öğrencilerine "Canlı Sınıf" Dönemi.

8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimizi "Canlı Sınıf" uygulamasıyla öğretmenleriyle buluşturmak için pilot çalışmalarımız sürüyor.Her şey yolunda, kısa zamanda yaygınlaştıracağız.

Haber????https://t.co/utXGwdpTTQ pic.twitter.com/VCv3RNiAXm

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 3, 2020

Canlı sınıf uygulamasına 8. sınıftaki 1 milyon 700 bin öğrenci, lise son sınıftaki 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor. Pilot çalışmanın ardından canlı sınıf uygulaması kademeli olarak Türkiye geneline yayılacak. Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürü yetki sahibi olacak. Öğrenciler ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli yazılımlar yüklenecek. Okul müdürleri öğrencileri canlı ders programları hakkında bilgilendirecek. Öğretmenler evlerinden görev alacaklar. TV dersleriyle eş zamanlı olarak öğretmenler, öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapacak, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirecek, çalıışma gönderebilecek.

Kaynak: Tamindir

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