LGS ve YKS'de Sokağa Çıkma Yasağı Geliyor!
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LGS ve YKS'de Sokağa Çıkma Yasağı Geliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

LGS ve YKS'de Sokağa Çıkma Yasağı Geliyor!
18.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verildiğini duyurdu.

LGS ve YKS'de Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanacak!

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."

LGS 20 Haziran'da gerçekleşecek. YKS ise 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler. pic.twitter.com/9gC5c0OIKV

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

17 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 182.727 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.861'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 745, toplam entübe hasta sayısının ise 306 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 154.640 olarak açıklandı.

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/yUPoAhPXfg

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2020

Kaynak: Tamindir

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