Lgs Türkiye Birincisi Özel Yakacık Balkanlar Koleji'nden

Yetiştirdiği öğrencilerinin akademik ve sosyo-kültürel alanlarda başarıları ile her zaman gurur duyan Balkanlar Eğitim Kurumları LGS Türkiye Sınav birinciliği ile bir kez daha gururlandı. Türkiye'nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Balkanlar Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları, sosyal yaşam alanlarıyla 'aklın ve bilimin ışığında' Türkiye'nin çağdaş geleceğini yetiştirmeye devam ediyor.

Büyük azmin ve çalışmanın karşılığında bu başarıyı elde eden öğrencimizi ; onu her zaman fedakarlıklarıyla destekleyen, yetiştiren ailesini ,öğretmenlerinivebaşarılı eğitim çizgisiyle Balkanlar Eğitim Kurumlarını kutlarız.

Kaynak: Bültenler