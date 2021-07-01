Lgs Türkiye 1. Selçuk'tan
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Lgs Türkiye 1. Selçuk'tan

Lgs Türkiye 1. Selçuk'tan
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LGS TÜRKİYE 1. SELÇUK'TANLGS TÜRKİYE 1. SELÇUK'TANSayın Kaymakamımız Ekrem İNCİ; Liselere Giriş Sınavında 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam alıp Türkiye 1. olan #Selçuk 19 Mayıs Ortaokulu Öğrencisi Mehmet KİREÇ ve ailesini makamında kabul edip başarısından dolayı kendisini tebrik etti.

LGS TÜRKİYE 1. SELÇUK'TANLGS TÜRKİYE 1. SELÇUK'TANSayın Kaymakamımız Ekrem İNCİ; Liselere Giriş Sınavında 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam alıp Türkiye 1. olan #Selçuk 19 Mayıs Ortaokulu Öğrencisi Mehmet KİREÇ ve ailesini makamında kabul edip başarısından dolayı kendisini tebrik etti. Ayrıca Sayın Kaymakamımız, başarılı öğrenciye altın ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Habermetre

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