Lgs Türkiye 1. Selçuk'tan

LGS TÜRKİYE 1. SELÇUK'TANLGS TÜRKİYE 1. SELÇUK'TANSayın Kaymakamımız Ekrem İNCİ; Liselere Giriş Sınavında 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam alıp Türkiye 1. olan #Selçuk 19 Mayıs Ortaokulu Öğrencisi Mehmet KİREÇ ve ailesini makamında kabul edip başarısından dolayı kendisini tebrik etti.