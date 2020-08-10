LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 LGS sonuçları sorgulama ekranı!
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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 LGS sonuçları sorgulama ekranı!

LGS sonuçları açıklandı mı? Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak Liseye Geçiş Sistemi tercih sonuçları, saat kaçta belli olacak? LGS tercih sonuçlarını nereden açıklanacak?

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 LGS sonuçları sorgulama ekranı!
10.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:03

2019-2020 8. sınıf öğrencilerin 20 Haziran 2020 tarihinde girdiği sınavın sonuçları bugün MEB tarafından açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları bugün açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde duyurulacak sonuçların saat kaçta açıklanacağı belli değil. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 LGS sonuçları sorgulama ekranı!

LGS SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Liselere Geçiş SInavı sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihindehttp://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Öğrenci T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleri ile sonuçlara ulaşabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 LGS sonuçları sorgulama ekranı!

LGS TERCİH SONUÇLARI İTİRAZ HAKKI

Aday 10 gün ,içinde dava açabilir. 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 LGS sonuçları sorgulama ekranı!

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

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