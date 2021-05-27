LGS tercihleri ne zaman 2021? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

Vatandaşlar tarafından araştırılan LGS tercihleri ne zaman 2021? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? LGS puan hesaplama! ÖSYM sınav takvimi! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vatandaşlar tarafından araştırılan LGS tercihleri ne zaman 2021? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? LGS puan hesaplama! ÖSYM sınav takvimi! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak sınavlar ertelendi. Peki, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan LGS tercihleri ne zaman 2021? 2021 MEB sınav takvimine göre LGS 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Sınava katılacak adaylar belgeleri 27 Mayıs tarihinden itibaren alınacak. Elektronik ortamdan alınabilecek belgeler, e-Okul VBS sistemi üzerinden ilan edilecek.

LGS SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Haziran tarihinde yapılacak LGS sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar, "https://www.meb.gov.tr" adresinden sonuçları öğrenebilecek.