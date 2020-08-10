LGS tercihleri açıklandı mı? 2020 LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuç ekranı Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktı. Merakla beklenen LGS yerleştirme sonuçları an itibariyle açıklanmış bulunuyor. Lise adayları MEB'in resmi sitesine "http://sonuc.meb.gov.tr/" girerek tercih sonuçlarına bakabilecekler.

Son dakika eğitim haberiyle gündeme gelen LGS tercihleri an itibariyle açıklanmıştır. Merakla beklenen tercih yerleştirme sonuçlarına öğrenciler MEB'in sitesinden bakabilecekler. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle tercih sonuçlarını görebilirler.

LGS TERCİHLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yani 10 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. Tercih sonuçlarına "http://sonuc.meb.gov.tr/" adresinden bakabilirsiniz. Siteye girdiğinizde öğrencilerden sadece T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisi istenecektir. Bu bilgileri girerseniz LGS tercih sonuçlarını görebilirsiniz. Böylelikle hangi liseyi kazandığınıza bakabilirsiniz.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

LGS (TERCİH) YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS tercih sonuçları açıklandı. Böylelikle lise adayları hangi liseyi kazandıklarını öğrenmiş olacaklar. Peki sonuçları en hızlı nereden öğrenebiliriz, hangi siteye girmemiz gerekiyor şimdi adım adım anlatalım.

Öncelikle LGS yerleştirme sonuçlarına "http://sonuc.meb.gov.tr/" buradan bakılmaktadır. Bu siteyi açıyoruz.

Ardından yukarıdaki gibi bir ekran karşımıza çıkacaktır. Buradan T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi doğru bir şekilde girin.

Sonrasında LGS tercih sonuçları yani yerleştirme sonuçları ekranda çıkacaktır.

Hayırlı olsun...

LGS HANGİ LİSEYİ KAZANDIĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURUSU TARİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler nakil başvurusu tarihlerini merak ediyor. Tarihler şu şekilde:

Birinci nakil başvurular:

1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılabilecek.

1. nakil başvuru sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktır.

İkinci nakil başvurular:

2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılabilecek.

2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Ek olarak:

24-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılacaktır.

26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ise Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması işlemleri yapılacak.

28 Ağustos 2020 tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi yapılacaktır. Yani yatılılık sonuçları, nakil komisyon yerleştirmeleri açıklanacaktır.

Son olarak 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü okulların açılması bekleniyor.

LİSELER BU YIL NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı en son ki resmi açıklamaya göre liseler ve diğer okullar bu sene 31 Ağustos 2020 Pazartesi tarihinde açılacaktır. Fakat virüs dolayısıyla bakanlıklar arası görüşmeler halen devam ediyor. Yani 31 Ağustos açılma tarihi ileriki bir tarihlere ertelenebilir. Henüz kesin bir şey yok. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı görüşmeleri devam ediyor. En kısa zamanda okulların kesin açılış tarihi ilan edilecektir.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 5 LİSESİ HANGİSİDİR?

Türkiye'nin puan bazında en iyi 5 lisesi aşağıdaki gibidir:

1- Galatasaray Lisesi

2- İstanbul Erkek Lisesi

3- Ankara Fen Lisesi

4- Kabataş Erkek Lisesi

5- İzmir Fen Lisesi