LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS tercih sonucu nasıl öğrenilir? LGS yerleştirme sonucu sorgulama MEB LGS tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı! MEB, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları için tarihi vermişti. Öğrenciler heyecanla LGS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken, sonuçlar geldi. LGS yerleştirme sonuçları MEB...

20 Haziran'da uygulanan LGS sınavı ardından MEB, yerleştirme sonuçlarını 10 Ağustos itibariyle öğrencilere duyurdu. LGS tercih sonucu nasıl öğrenilir? Liseye geçiş için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulananLGS'de binlerce öğrenci istediği lisede eğitim görmek için sınavda ter döktü. LGS sonucu sorgulama...

LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB'in açıkladığı takvime göre 10 Ağustos'ta açıklanan LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar meb.gov.tr veya e­okul.meb.gov.tr sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. e-okul sistemine T.C. kimlik ve doğum tarihi ile giriş yapılarak LGS sonuçların öğrenilebilecek. MEB sistemi üzerinden ise T.C kimlik numarası ve doğum tarihi seçen öğrenciler sonuçlarına erişebilecekler.

LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI...

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümündeki TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve kutucuk içinde yer alan harf ve rakamlar resimdeki rakamlar yazan alana giriilmeli. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntülenebilecek.

e-Okul LGS yerleştirme sonucu sorgulama...