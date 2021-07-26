LGS tercih sonuçları açıklandı
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LGS tercih sonuçları açıklandı

LGS tercih sonuçları açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarını 'meb.gov.tr' internet adresinden açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarını 'meb.gov.tr' internet adresinden açıkladı.

LGS tercih sonuçları, bu sabah MEB tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci ise devam edecek.

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİBakanlığın sitesinde yayımlanan '2021 Yılı LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre, 26-30 Temmuz arasında yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih başvuruları alınacak. Yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2'nci nakil tercih başvuruları ise 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek ve sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

9-13 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti.
LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti.
Son Dakika! LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları açıklandı
Son Dakika! LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları açıklandı
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