LGS tercih dönemi ne zaman sona eriyor? Yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen LGS tercih dönemi sona eriyor. Merkezi Yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve mahalli yerleştirme için 1 Temmuz'da başlayan tercih süreci, 12 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Bu süreye kadar tercihini yapmayanlar, açık liseye düşecekler. Uzmanlar,LGS tercihlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyor. Peki LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİR MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİ TERCİHİNİ YAPTI!

Tercih süresinin bitimine 2 gün kalmasına rağmen öğrencilerin büyük çoğunluğu tercihlerini tamamladı. MEB yetkililerinden edinilen bilgilere göre merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara bir haftada 349 bin 484 öğrenci başvuru yaptı. Sınav puanı olmadan yapılacak yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okullara ise 806 bin 449 öğrenci başvuruda bulundu. Tercih yapan öğrenci sayısının bir haftada ulaştığı sayı, MEB'in sunduğu rehberlik hizmetlerinin başvuru sürecini hızlandırıp kolaylaştırdığını da ortaya koydu.

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kılavuza göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

Kimler Yerleştirmeye Esas Nakil Başvurusunda Bulunabilir.

Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. Bu adayların hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabileceklerdir.

BOŞ KONTENJAN VE YATILI OKULU BAŞVURULARI TARİHİ

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.