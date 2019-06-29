LGS tercih dönemi ne zaman başlıyor? LGS tercihleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nın bu sene ikincisi yapıldı. TEOG'un yerine yapılan LGS maratonu 1 Haziran'da başladı. Bu tarihte yapılan sınavın sonrasında 24 Haziran'da LGS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları ertesinde yayınlanan LGS tercih kılavuzu ile okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu. İşte LGS tercih dönemi takvimi ve LGS tercih robotu...

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu resmi sitesinde yayınlandı. Kılavuzda merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirmeye dair takvim açıklandı. Bu takvime göre Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 27 Haziran-12 Temmuz'da tamamlanacak.

LGS tercihleri, 1-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yapılan tercihlere göre yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.

Geçtiğimiz senelerde dört dönem olarak yapılan nakil başvuruları, bu sene 2 dönemde yapılacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.