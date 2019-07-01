LGS tercih başvuruları başladı

LİSELERE Geciş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri için başvurular bugün başladı. 12 Temmuz'a kadar sürecek başvurularda yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu olacak.

Merkezi sınavı 1 Haziran'da gerçekleştirilen ve sonuçları 24 Haziran'da açıklanan LGS'de tercih başvurusu aşamasına gelindi. Adaylar LGS tercih ve yerleştirme klavuzuna göre hazırladıkları başvurularını bugünden başlayarak, 12 Temmuz Cuma günü saat 17'00'ye kadar yapabilecek.

Merkezi yerleştirme, adayların tercihleri doğrultusunda merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, Merkezi Sınav Puanı (MSP) üstünlüğüne göre yapılacak. MSP eşitliği halinde yerleştirme sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPMAK ZORUNLU

Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler değerlendirmeye alınacak. Merkezi sınava girenler dahil bütün öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme tercihi yapılmadan, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Merkezi sınava giren öğrenciler, MSP ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç ayrı kategoriden tercihte bulunabilecek. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki kategoride tercih yapabilecek. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptıran öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

EN FAZLA 5 OKUL TERCİHİ YAPILACAK

Adaylar öncelikle yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihini yapacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Merkezi sınava giren öğrenciler, yerel yerleştirme tercihlerini yaptıktan sonra merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek. Liselerin bulundukları yüzdelik dilimler tercihlerde en belirleyici unsur olacak. Adaylar tercih listelerini okulların taban puanlarına ve kontenjanlarına bakarak oluşturacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirilen adayların, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

TERCİH ROBOTU YARDIMCI OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere tercih sürecinde yardımcı olmak amacıyla bu yıl ilk defa tercih robotunu kullanıma açtı. Tercih robotunu kullanan öğrenciler, istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama da yapılabilecek. Bakanlık ayrıca öğrencilerin tercih yaparken en çok sorduğu soruların yanıtları ile nasıl tercih yapılacağını uygulamalı olarak anlatan bir videoyu da resmi internet sitesinden paylaştı.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA

Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da internet üzerinden açıklanacak. Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde 4 dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl iki dönemde tamamlanacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 12 Temmuz'da tamamlanacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Kaynak: DHA