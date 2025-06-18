LGS taban puanları belli oldu! 2025 LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye, hangi liseye girilir?

Lgs 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, puanlarına uygun liseleri araştırıyor. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, meslek ve imam hatip liseleri için belirlenen taban puanlar, tercih döneminde yol gösterici olacak. Her puan aralığında yer alan öğrenciler için çeşitli okul seçenekleri bulunuyor. Peki 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440 ve 460 puanla hangi liselere girilebilir? İşte 2025 LGS puanlarına göre lise tercih rehberi…

LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

2025 LGS tercihleri Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak. Bu süreçte öğrencilerin resmi MEB tercih kılavuzunu dikkatle incelemesi, okul başarı yüzdelerini göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.

300–340 Puan Aralığı

Bu puan aralığında yer alan öğrenciler, ağırlıklı olarak:

İlçe merkezlerindeki orta seviye Anadolu liseleri,

Meslek liseleri ve bazı imam hatip liselerini tercih edebilir.

%15–25 aralığındaki yüzdelik dilimlere denk gelir.

360–380 Puan Aralığı

Bu aralıktaki öğrenciler için:

Büyükşehirlerde yer alan iyi düzeyde Anadolu liseleri,

Yüksek kontenjanlı teknik meslek liseleri uygun olabilir.

Yüzdelik dilim yaklaşık %8–14 bandında yer alır.

400–420 Puan Aralığı

400 puan bandı, daha prestijli liseler için fırsatlar sunar:

Nitelikli Anadolu liseleri (örneğin Atatürk Anadolu, Gazi Anadolu),

Bazı sosyal bilimler liseleri,

İl içi tercih edilen fen liseleri bu aralıkta yer alabilir.

Yüzdelik dilim: %3–7 arasında.

440–460 Puan ve Üzeri

Bu puanla tercih edilebilecek liseler:

Fen liseleri (Adana Fen, İzmir Fen, Samsun Fen gibi),

Gözde Anadolu liseleri (Kabataş Erkek, Galatasaray, İstanbul Erkek),

Sosyal bilimler liseleri (Yabancı dil ağırlıklı programlar),

Yüzdelik dilim: %0,1–3 arasında.

LGS taban puanları

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

LGS taban puanları

LGS TABAN PUANLARI 2025

İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan lise Galatasaray Lisesi oldu. 500,0000 puanla zirvede yer alan bu okulun ardından İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi geliyor. İstanbul LGS taban puanları 2025 listesi, Avrupa ve Anadolu yakası olarak ikiye ayrılmış şekilde sunuldu.

Ankara LGS taban puanları 2025 verilerine göre, Ankara Fen Lisesi 494,5234 puanla başı çekiyor. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi de yüksek taban puanlarıyla öne çıkan diğer okullar arasında.

İzmir'de ise İzmir Fen Lisesi, 492,0992 puanla listenin başında yer aldı. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar da yüksek yüzdelik dilimlere sahip.

Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için LGS taban puanları 2025 listesi, genellikle %5 ila %60 arası değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları bu yıl da büyük ilgi gördü.

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ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR EN YÜKSEK PUANLI LİSELER

Ankara:

Ankara Fen Lisesi - Taban puanı 494,5234

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi - Taban puan 488,6370

Ankara Pursaklar Fen Lisesi - Taban puan 487,6466

Atatürk Anadolu Lisesi - Taban puan 478,2375

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Adayı Lisesi - Taban puan 477,2732

İstanbul:

İstanbul Erkek Lisesi - Taban puanı 500

Galatasaray Lisesi - Taban puan 495,1515

Kabataş Erkek Lisesi Taban puan 494,8135

Ankara Fen Lisesi - Taban puan 494,5234

İzmir Fen Lisesi - Taban puan: 492,0992

İstanbul Atatürk Fen Lisesi - Taban puan: 490,181

Atatürk Lisesi (İzmir-Konak) - Taban puan: 490,181

Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Taban puanı: 489,6265

İstanbul Atatürk Fen Lisesi - Taban puan: 489,6265

İzmir:

İzmir Fen Lisesi - Taban puan: 392,0992

Konak Atatürk Lisesi (Almanca) 490,1810

Konak Atatürk Lisesi ( İngilizce) 483,1604

Konak Atatürk Lisesi (Fransızca) 482,8699

Bornova Anadolu Lisesi - Taban puan: 482,1700

Buca inci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi - Taban puan: 475,0878