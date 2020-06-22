LGS taban puanları 2020: MEB LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
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LGS taban puanları 2020: MEB LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Liselere Geçiş Sistemi sınavı olarak MEB tarafından uygulanmaya başlayan LGS 2020 yılında 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. Peki, 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin ter döktüğü sınava ilişkin çeşitli sorular araştırılıyor. LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır, LGS taban puanları belli oldu mu?

LGS taban puanları 2020: MEB LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
22.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:10

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavının sayısal ve sözel soru kitapçığı ile cevap anahtarını yayımladı. 50 sözel, 40 sayısal olmak üzere 90 sorunun yer aldığı 2020 LGS sınavı 2 saat 35 dakika sürdü. Diğer yandan hafta sonu gerçekleştirilen sınavın soru kitapçığı ile cevap anahtarları da MEB sisteminden, öğrencilere sunuldu. LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere geçiş için düzenlenen LGS sınavı, 2020 yılında 20 Haziran'da yapıldı. Sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN...

LGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

20 Haziran'da düzenlenen LGS sınavının 2020 taban puanları araştırılıyor. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercihlerin alınacağı dönemde liselerin taban puanlarını içeren kılavuz da MEB tarafından erişime açılıyor. Bu nedenle henüz 2020 LGS taban puanları açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıla ait taban puanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN...

LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değere denir. Yüzdelik dilim, öğrencinin sıralamasının yüz ile çarpılması ve sonrasında sınava giren öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralaması yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

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