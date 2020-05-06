LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Bakan Selçuk Açıkladı
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LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Bakan Selçuk Açıkladı

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Bakan Selçuk Açıkladı
06.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:44

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini açıkladı. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini açıkladı. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde.

LGS Klavuzu Güncellendi!

Ziya Selçuk açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"LGS kılavuzu güncellendi, meb.gov.tr'de yayınlandı. LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Sınavlarda tüm tedbirler alındı. Öğrenciler 1. dönem notlarıyla üst sınıfa geçecek. Gerekirse hafta sonu kursları yapılacak. Okullarımız için gerekli tedbirler alınıyor."

LGS, 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. YKS Konuları Hakkında Açıklama Geldi!

Milli Eğitim Bakanı açıklamasının devamında "YKS'de sadece 1. dönem konuları olacak." dedi. YKS 27-28 Haziran'da yapılacak.

Detaylar geliyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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