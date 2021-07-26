LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS tercih sonucu sorgulama ekranı

Öğrenciler için en önemli sınavlar arasında yer alan Liseye Giriş Sınavı LGS'nin sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden yapılan açıklama ile birlikte LGS sonuçları belli oldu. Peki, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir?

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılım gerçekleştirdiği LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından internette en çok araştırılan konular arasında yer almakta LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler sonuçlarına haberimiz içerisinde önerdiğimiz talimatlar sayesinde erişebilir.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Tercihlerini yapan liseli adayları, değerlendirmenin sona ermesiyle birlikte sonuçlara www.meb.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor. LGS tercih (yerleştirme) sonuçları 2021 MEB tarafından bugün öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. 2021-2022 eğitim yılında ilk kez liseye başlayacak 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılım sağladığı LGS sonuçlarının online olarak yapılan tercihlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından internette en çok konuşulan konular arasında yer almakta. İşte LGS yerleştirme sonuçları ve LGS sonuç sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler.

Sonuçlara erişmek isteyen kullanıcılar "www.meb.gov.tr" adresine gitmeleri ve orada yer alan zorunlu bölgeleri doldurması gereklidir.

2021 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME SONUCU İÇİN TIKLAYIN

MEB'in sayfasında yer alan seçenekler arasında Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonucu bölümüne tıklayın.

Ardından bugün aktifleştirilen sonuç ekranından gösterilen alanlara doğru bilgileri girdikten sonra "Tamam" yazan yere tıklayın. İnternet hızınıza ya da sayfanın yoğunluğuna göre sayfanın açılması kısa bir süre alabilir. Çıkan sayfada sonuçlarınız yer almaktadır.