LGS sonuçları açıklandı

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı.

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı.

6 Haziran'da yapılan LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi http://meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girerken, katılım oranı yüzde 83,49 oldu. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

ANNE BABA EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILISınavla ilgili değerlendirme raporunda, "Anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin 2021 Merkezi Sınavdaki merkezi sınav puanı ortalamaları da artmaktadır. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamasının 242,98, lisansüstü olan öğrencilerin ortalamasının 362,98 olduğu belirlenmiştir. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması ile anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması arasında 120 puan fark bulunması önemli bir bulgudur. Sonuç, anne ve baba eğitim düzeyinin öğrencilerin akademik başarılarıyla yakından ilişkili olmaya devam ettiğini göstermektedir. Öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin merkezi sınav puanları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğuna ilişkin bulgu da kademeler arası geçiş sınavları üzerinde yapılan çalışma bulgularıyla uyumludur" denildi.'BENZERLİK GÖSTERDİĞİ GÖRÜLDÜ'

Ayrıca, 2021 LGS kapsamındaki Merkezi Sınavın, Covid-19 salgını sürecinde uygulanan ikinci merkezi sınav olduğuna dikkat çekilerek, "2021 Merkezi Sınavında elde edilen sonuçlar detaylı olarak incelendiğinde, alt test dağılımlarının 2020 Merkezi Sınavı ile genel bir benzerlik gösterdiği görülmüştür. Merkezi sınav puanı dağılımı da 2020 yılı ile büyük bir benzerlik göstermiş, öğrencilerin bulunma oranlarının yüksek olduğu puan aralıkları değişmemiştir. 2020 yılı Merkezi Sınavı ile benzerlik madde analizleri ve güvenirlik sonuçlarında da kendini göstermektedir. Bulgular, ortalama ayırt edicilik ve güçlük indeksleri ile birlikte güvenirlik (iç tutarlılık) değerlerinin de ölçme araçlarında istenen düzeyin üzerinde olduğunu işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı