LGS sonuç! LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercih yapma MEB!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri başladı. LGS sonuçları! LGS tercih! E okul LGS tercih! LGS sonuç! LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercih yapma MEB!

Milli Eğitim Bakanlığınca kullanıma açılan tercih robotu sayesinde, öğrenciler istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Peki, LGS sonuç! LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercih yapma MEB!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugünden itibaren başladı. Tercihler 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

LGS TERCİ,HLERİ NASIL YAPILIR?

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.