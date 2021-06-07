LGS sonrası gençlerin bilet talebi arttı
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LGS sonrası gençlerin bilet talebi arttı

LGS sonrası gençlerin bilet talebi arttı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Enuygun.com, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın tamamlanmasının ardından 13 ila 15 yaş arası bilet alımlarının yüzde 56 artış gösterdiğini belirtti.

Enuygun.com, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın tamamlanmasının ardından 13 ila 15 yaş arası bilet alımlarının yüzde 56 artış gösterdiğini belirtti.

Enuygun.com'un açıklamasına göre, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonrası tatile ihtiyaç duyan gençler ve aileleri, online bilet aramasına yöneldi.

13 ile 15 yaş arasındaki gençlerin online bilet talebi yüzde 56 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, LGS sınavını atlatan gençlerin yazlık yerlere, memleketlerine veya aile büyüklerinin yanına gitmek için bilet arayışı içine girdiğini bildirdi.

Uçak bileti aramalarının önceki haftaya göre yüzde 21 arttığını belirten Hacıbayramoğlu, "Satışı en fazla olan destinasyonlar İstanbul, Bodrum, Mardin ve Samsun oldu. Otobüs bileti satışlarında da uçak biletine paralel bir artış söz konusu. Otobüs bileti aramaları geçen haftaya göre yüzde 25 arttı. En çok otobüs bileti satışı ise Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kayseri'ye yapıldı. Üstelik yeni normalleşme kararlarına göre 18 yaş altı gençler yanlarında velileri olmadan da uçakla tek başına seyahat edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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