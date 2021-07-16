Lgs Sınavında Dereceye Giren Öğrencilerimiz, Milli Eğitim Şube Müdürü ve Okul Müdürleri ile Birlikte Kaymakamımızı Makamında Ziyaret Ettiler.

06 Haziran 2021 yılında yapılan Liselere Giriş Sınavında (LGS), dereceye giren öğrencilerimizden;İlçe 1. (Birincisi) İlçemiz Şerefler Ortaokulu'ndan Elif Nur YILDIRIM, 2. (İkincisi) Atatürk Ortaokulu'ndan, 3.

06 Haziran 2021 yılında yapılan Liselere Giriş Sınavında (LGS), dereceye giren öğrencilerimizden;

İlçe 1. (Birincisi) İlçemiz Şerefler Ortaokulu'ndan Elif Nur YILDIRIM, 2. (İkincisi) Atatürk Ortaokulu'ndan, 3. (Üçüncüsü) Özel Bahçeşehir Ortaokulu'ndan Naz Anotolya DUMAN, İlçemiz Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem GÜRHAN, Okul Müdürleri ve aileleri ile birlikte Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı Makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakamımız Sayın GÜLDOĞAN, dereceye giren öğrencilerimize hediyeler vererek, "Öğrencilerimizin LGS Sınavında gösterdikleri başarı ile Dalaman olarak il genelinde gurur duyulacak bir sonuç elde edilmiştir. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen öğrenci, aile, öğretmen ve idarecilere teşekkür ederim, başarıların devamını dilerim. " dedi.

Kaynak: Habermetre