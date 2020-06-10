LGS Sınavında Alınacak Koronavirüs Tedbirleri LGS sınavına çok az bir zaman kaldı. MEB tarafından LGS sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri açıklandı. LGS'de hangi tedbirler alınacak? İşte LGS sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri.

LGS sınavına çok az bir zaman kaldı. MEB tarafından LGS sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri açıklandı. LGS'de hangi tedbirler alınacak? İşte LGS sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri.

MEB Açıkladı: LGS'de Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı illere yazı gönderdi. Gönderilen yazıda koronavirüs tedbirleri açıklandı. Sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.

Sınav binası ve sınav salonlarının giris¸lerinde el antiseptigˆi, sınav salonunda ögˆrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak. Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenciler, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Maskelerin nemlenmesi durumunda degˆis¸tirilmesi sağlanacak.

Maskeler çıkarılırken ve takılırken lastiklerinden tutulması istenecek. Kullanılmıs¸ maskeler agˆzı kapaklı çöp kutusuna atılacak. Maske degˆis¸tirme söz konusu ise el antiseptigˆi kullanılacak. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sagˆlanacak.

Sınav görevlileri, sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi, sıralarda hazır bulundurulması ile kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının dağıtılması, toplanması, gerekli durumlarda detaylı yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak.

Ögˆrencilerin, sınav binasının bahçesine giris¸leri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunması sagˆlanacak. Ögˆrenci velileri, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.

Ates¸, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlügˆü s¸ikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kis¸ilere sınav görevi verilmeyecek. Ögˆrenciler sınav binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, Kovid-19 açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar, öğrencilere okunacak. Metinde "Ates¸, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlügˆü s¸ikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan ögˆrencilerimiz okul giris¸inde görevlilere bilgi vermelidir. Endis¸eniz olmasın, s¸ikayeti olan ögˆrencilerimiz sınava alınacaktır." cümlelerine yer verilecek.

LGS Sınavı Ne Zaman?

" LGS " Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek.