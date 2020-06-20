LGS sınavında 165 bin maske dağıtıldı, 7,5 ton alkol kullanıldı
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LGS sınavında 165 bin maske dağıtıldı, 7,5 ton alkol kullanıldı

LGS sınavında 165 bin maske dağıtıldı 7,5 ton alkol kullanıldı Türkiye'de milyonlarca öğrenci Liselere Geçiş Sınavında ter döktü.

20.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:19

LGS sınavında 165 bin maske dağıtıldı 7,5 ton alkol kullanıldı

GAZİANTEP - Türkiye'de milyonlarca öğrenci Liselere Geçiş Sınavında ter döktü. Gaziantep'te de 56 bin 948 öğrenci sınava girdi. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'te 165 bin maske, bin 920 siperlik dağıtılırken dezenfekte içinse 7,5 ton alkol kullanıldı.

Kent genelinde 368 okulda 3 bin 135 derslikte 56 bin 948 öğrencinin katılımı ile LGS sınavı yapıldı. 147 engelli öğrencinin sınava katılım sağlanırken sınav alanlarında gerekli tedbirler alındı.

"165 Bin maske, 7,5 ton alkol kullanıldı"

Alına tedbirler kapsamında öğrencilere, 165 bin maske, bin 920 siperlik, 7,5 ton alkol, 3 bin 135 el dezenfektanı, 100 pedallı stant, 596 duvar standı, 200 dezenfektan havuzu okullara dağıtıldı.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında tüm öğrenciler için dezenfektan seti dağıtılarak sıralara konuldu.

LGS'de bina sınav komisyonları hariç 900'ü ücretli olmak üzere 8 bin 781 idareci ve öğretmen görevlendirilirken, herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

"Sınavla ilgili 6 toplantı gerçekleştirildi"

Taşıma kapsamında 2 bin 562 öğrencinin sınava katılımı için her türlü teknik çalışma tamamlanırken, Covid- 19 tedavisi gören, şüpheli veya karantinada olan öğrencilerin ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile anlık bilgi akışı sağlandı. Bunların yanı sıra Halk Sağlığı ile kriz masası oluşturularak her türlü tedbir alındı.

"Cezaevinden sınava"

LGS sınavına giren cezaevinde tutuklu bulunan iki öğrenci için bakanlıkla gerekli yazışmalar yapılarak cezaevine en yakın okulda sınava katılımları için hazırlıklar tamamlanmıştır. Sınav esnasında öğrencilerin motivasyonunun bozulmaması için belediyeler, Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Müftülüğü tarafından tedbirler alındı.

LGS sınavında 165 bin maske dağıtıldı, 7,5 ton alkol kullanıldı

Kaynak: İHA

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