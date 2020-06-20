LGS sınavına giren öğrenciler ve aileleri sosyal mesafeyi unuttu ERZURUM'da Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) giren öğrenciler ve velileri sosyal mesafeyi unuttu.

ERZURUM'da Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) giren öğrenciler ve velileri sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekipleri ve öğretmenler öğrenciler ve ailelerini sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Erzurum'da 321 sınav merkezi, 1076 sınav salonunda, 2760 yönetici ve öğretmenin görevlendirildiği LGS sınavında öğrenciler ter döktü. Merkez Yakutiye ilçesindeki Sabancı Ortaokulu'nda sınava giren 206 öğrenci, okul bahçesine ellerine dezenfektan döküldükten ve maske dağıtıldıktan sonra alındı. Öğrenciler içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymadı. Hem polis ekipleri hem de öğretmenlerin uyarısına rağmen, öğrenciler uzun kuyruklar halinde bahçeye girdi. Bahçede de öğrenciler, gruplar halinde sohbet etmeye başladı. Okul bahçesi dışında bekleyen aileler de sosyal mesafeyi unuttu. Öğretmenler, çocukların okul bahçesine dağılmasını istedi. Bir süre ayrılan öğrenciler, daha sonra yine bir araya geldi. Öğretmenler, "Çocuklar ve sayın veliler lütfen sosyal mesafeye kuralına uyalım. Sayın veliler, çocuklarınız bize emanet. Hem kendi sağlığınız hem de çocuklarınız sağlığı için sosyal mesafeye dikkat edelim. Çocuklarınız emin ellerde. Hiç merak etmeyin arazide dolaşabilirsiniz" diye uyarıda bulundu.Öğretmenlerin uyarısı sonrası alkışlayan aileler, çocuklarını sınava girene kadar bekledi. Son anda sınava yetişen bir öğrenciyi ise öğretmenleri sakin olması konusunda uyardı.

Kaynak: DHA