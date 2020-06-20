LGS sınavına giren öğrenciler, sayısalda zorlandı
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LGS sınavına giren öğrenciler, sayısalda zorlandı

İZMİR'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler, hayal ettikleri liseye gidebilmek için saatlerce ter döktü.

LGS sınavına giren öğrenciler, sayısalda zorlandı
20.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:10

İZMİR'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler, hayal ettikleri liseye gidebilmek için saatlerce ter döktü. Sınavdan çıkan öğrenciler sayısal bölüm sorularının zorluğundan yakındı.

İzmir Alsancak Gazi Ortaokulu'nda LGS sınavına giren öğrencileri veliler, alkışlar eşliğinde karşıladı, çocuklarına sarılarak onlara moral verdi. Velilerden Ali Hızlı, "Bu süreçte kursa gitti. Özel ders aldı. Evde çok çalıştı. Her gün 500-600'e yakın soru çok çözdü. Hedefi Atatürk Lisesi. Hayırlısı olsun" dedi. Eşi Nevzer Acar Hızlı ise, "Çocuklar çok çalıştı. İnşallah hepsinin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Sınav boyunca oğlunu bekleyen Ahmet Yıldız ise, şöyle konuştu: "Bu yıl başladığı andan itibaren hem kendi okulunda çalışmalar yaptı hem de kendi kendine çalıştı. Tabi ki koronavirüs sürecinde EBA Tv üzerinde yapılan derslere katıldı. Umarım oğlum ve tüm çocuklar için iyi bir sonuç olur."Eşi Sevinç Yıldız ise, "Oğlumuzun hedefi; Atatürk Lisesi. Bu hedefi tutturabilmek için baya bir çalıştı. Biz de çok heyecanlıyız" dedi.Kardeşine destek vermek amacıyla Ayvalık'tan geldiğini söyleyen Ece Söylemez ise, "Ayvalık'tan kardeşime destek olmak için geldim. Bir sene boyunca çok çalıştılar. Allah haklarında hayırlısını versin. Hedefi Bornova Fen Lisesi. Ben kardeşimden çok daha heyecanlıyım. Umarım hayırlısı olur" diye konuştu.SAYISAL ZORLADILGS sınavına giren öğrencilerden Yunus Emre Kaya, "Sınav iyiydi. Biraz sayısal bölümde zorluk çektim. Sınava her gün ders çalışarak hazırlandım. Test çözdüm. Sınavda biraz heyecan yaptım" dedi.Arda Oduncu ise, "Sınav kolaydı. Ağırlıklı birinci dönemden sorulmuştu. O kadar zorlayıcı sorular değildi. Sayısal daha zordu" ifadelerini kullandı.Emirhan Baştaş da, "Biraz zorlu bir sınavdı. Sayısal biraz zordu ama başardığımı düşünüyorum" diye konuştu.

İnternet üzerinden çözdüğü sorularla sınava hazırlandığını söyleyen Duru Türkmenoğlu ise, "İyi geçti. Matematik soruları zorladı. Heyecan yaptım ama sınıfa çıktıktan sonra bitti. İnternet üzerinden ve kitaptan test çözerek, konu anlatımları dinleyerek sınava hazırladım" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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