Lgs Sınavına Girecek Öğrencilere Ulaşım Desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lgs Sınavına Girecek Öğrencilere Ulaşım Desteği

Lgs Sınavına Girecek Öğrencilere Ulaşım Desteği
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN DEMİRTAŞ'DAN LGS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye ait hizmet araçlarını 6 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrencilere ulaşım desteği sağlayacak.

BAŞKAN DEMİRTAŞ'DAN LGS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye ait hizmet araçlarını 6 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrencilere ulaşım desteği sağlayacak.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak olan merkezi sınava girecek öğrencilere ve velilerine İlkadım Belediyesi, Gazi Hizmet Binası ve Atasam Hastanesi olarak belirlenen toplanma noktalarında sabah saat: 08. 00'den itibaren 19 Mayıs Üniversitesi yönünde ücretsiz ulaşım desteği verecek. Belirlenen noktalarda ulaşım desteği alacak olan öğrenciler sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte ücretsiz olarak faydalanacak.

"Öğrencilerimize başarılar diliyorum"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hafta sonu sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi. Sınava girecek olan öğrencilerin başarılı olacağına inandığını belirten Başkan Demirtaş, "Ortaokulu bitirerek girecekleri bu sınavla öğrencilerimiz hedefledikleri liselere girmeye inşallah hak kazanırlar. Bugüne kadar göstermiş oldukları başarılı çalışmalarının meyvesini bu sınavla alacaklar. Temennim hayatları boyunca hep başarılı olmalarından yana" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Ergin Ataman Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lgs Sınavına Girecek Öğrencilere Ulaşım Desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 18:42:22. #1.15#

title