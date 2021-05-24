LGS sınavı ne zaman 2021? LGS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Liselere geçiş sistemi kapsamında bu sene düzenlenecek olan 2021 LGS sınavı için geri sayım başladı. LGS 2021 için geri sayım devam ederken adaylar sınav yerleri ile ilgili MEB'den gelecek resmi açıklamayı beklemeyi sürdürüyor. Kurum sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin detayları paylaşmıştı. Peki, LGS sınavı ne zaman 2021? LGS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Liselere geçiş sistemi kapsamında bu sene düzenlenecek olan 2021 LGS sınavı için geri sayım başladı. LGS 2021 için geri sayım devam ederken adaylar sınav yerleri ile ilgili MEB'den gelecek resmi açıklamayı beklemeyi sürdürüyor. Kurum sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin detayları paylaşmıştı. Peki, LGS sınavı ne zaman 2021? LGS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

LGS SINAVI NE ZAMAN 2021?

MEB'in sınav takviminde paylaştığı bilgilere göre 2021 Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili aksi bir durum olmadığı takdirde sınav belirtilen tarihte gerçekleşecek.

LGS SINAV KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavın ertelenmeyeceğini, ancak bu yıla özel olmak üzere sınav kapsamında bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Bu yılki LGS'de öğrenciler dil bilgisinden sorumlu tutulmayacak. Bu yılki sınav daha çok akıl yürütme ve muhakeme ağırlıklı olacak.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Sınava hazırlanan öğrenciler sınav tarihini yakından takip ediyor. Sınav tarihine kaç gün kaldığı ise sınav sayaçları ile takip ediliyor. LGS sayacına göre 6 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan sınava 16 gün kaldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavın 1. oturumu saat 09:30'da, 2. oturumu saat 11:30'da gerçekleşecek. LGS giriş yerleri açıklandığında ve LGS giriş belgesi erişime açıldığında haberimizde yer alacak.