LGS sınavı için okullar dezenfekte ediliyor Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavına girecek olan yüz binlerce öğrencinin sağlığını korumak için okulları dezenfekte ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan yüz binlerce öğrencinin sağlığına önem veren Büyükşehir, okulları dezenfekte etmeye başladı. Çalışma kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 12 ilçedeki 390 okulda dezenfekte çalışmalarına başladı.

HER ŞEY ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 20 Haziran'da gerçekleşecek olan 2020 LGS sınavı için hummalı bir çalışma yürüterek, sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışmaları yaptı. Sekizinci sınıfta eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren sınavda Büyükşehir, öğrencilerin yanında olduğunu gösterdi.

390 OKULDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

20 Haziran öncesi sınav olacak olan öğrencilerin sağlığını önemseyen Büyükşehir Belediyesi, dikkatli bir şekilde tüm okulları virüs ve mikro organizmalardan arındırdı. Kocaeli'nde 12 ilçede ÖSYM tarafından seçilmiş 390 okulda yapılacak olan LGS sınavı için Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün ile itinalı biçimde dezenfekte çalışması yapıldı.

SINIFLAR BAŞTAN AŞAĞI DEZENFEKTE EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince okulların giriş kapısı, çocukların elleriyle dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler, korkuluklar, sınav olacakları sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmen masaları, pencere kolları ve lavabolar dezenfekte edildi.

Kaynak: Bültenler