LGS sınavı için hazırlıklar tamamlandı Sınav için yapılan hazırlıklar Sınıflarda yapılan hazırlıklar Sıraların belirli mesafelerle sıralanması Sınav salonlarındaki maske ve dezenfektanlar ANKARA - 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavı için hazırlıklar tamamlandı.

Sınav için yapılan hazırlıklar Sınıflarda yapılan hazırlıklar Sıraların belirli mesafelerle sıralanması Sınav salonlarındaki maske ve dezenfektanlar ANKARA - 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Kaynak: AA