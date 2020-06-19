LGS sınavı için hazırlıklar tamamlandı
Sınav için yapılan hazırlıklar Sınıflarda yapılan hazırlıklar Sıraların belirli mesafelerle sıralanması Sınav salonlarındaki maske ve dezenfektanlar ANKARA - 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavı için hazırlıklar tamamlandı.
19.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:31
Sınav için yapılan hazırlıklar
Sınıflarda yapılan hazırlıklar
Sıraların belirli mesafelerle sıralanması
Sınav salonlarındaki maske ve dezenfektanlar ANKARA - 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavı için hazırlıklar tamamlandı.
Kaynak: AA