LGS şampiyonu Aslınur: Öncelikle kendinize hedef koyun

DÜZCE Bilgi Ortaokulu'nde eğitimini tamamlayan Aslınur Eravcı, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yar aldı. Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan Eravcı, öncelikle kendilerine bir hedef koymalarını istedi.

LGS'de Türkiye birincilerinden olan Bilgi Ortaokulu Öğrencisi Aslınur Eravcı, başarı öyküsünü anlattı. Özellikle okulunda sınıf öğretmeni Vedat Yüksel ile birlikte son 8 aylık dönemde yoğun bir tempoyla ders çalıştığını söyleyen Aslunur Eravcı, "Çok mutluyum. Hedefim buydu. Kendime Vedat hocam ile birlikte bir hedef koymuştum. Hedefimi gerçekleştirdim. Bunun için mutluyum. Az ve öz çalıştım diyemem. Hakikaten çok çalıştık, biz zorun olması için çalıştık. Vedat hocam ile birlikte gece okul çıkışı 12'lere kadar çalıştık. Bizi kendisi ağırladı. Her hafta birimizin evine gidip çalıştık. Vedat hoca bizim hep yanımızdaydı. Bize bir meşale oldu, yolumuzu aydınlattı. Düştüğümüz zaman bizi kaldırdı ve hedeflerimizi hep bize hatırlattı" dedi.

'SORULAR KOLAYDI'

Aslınur Eravcı, LGS'de çıkan soruların kendilerine kolay geldiğine belirterek, "Biz her zaman zora hazırlandığımız için beklediğimizden bir tık daha kolaydı. Ama dediğim gibi zora hazırlanmıştık. En zoru için çabalamıştık. O yüzden kolay geldi ve böyle bir başarı oldu. Lise hedefim Ankara Fen Lisesi, üniversite hedefim ise hayırlısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni istiyorum. Başınızda her zaman bir rehber olması gerekiyor. Size yol gösterecek, sizi aydınlatacak birisi olması gerekiyor. Bu da bizim için Vedat hocaydı. Öncelikle Vedat hocama, beni destekleyen aileme ve Bilgi Ortaokulu'na teşekkür ederim" dedi.

'HİÇBİR ZAMAN ÖZEL EĞİTİMİ TERCİH ETMEDİ'

Aslınur Eravcı'nın annesi Fatma Eravcı Akpınar ise kızının başarılı bir öğrenci olduğunu ve özel eğitimi tercih etmediğini ifade ederek, "Rabbime şükürler olsun, en azından bu çalışmalarının karşılığını aldı. Bunun için çok mutluyum. Bir anne olarak gurur duyuyorum. Öncelikle bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Okuluna, arkadaşlarına başta Vedat hocasına, çünkü 8 aydır onları büyük bir tempo ile çalıştırdı, yetiştirdi. Ben özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na da teşekkür etmek istiyorum. Benim kızım bugüne kadar devlet okullarında okudu. Hiçbir zaman özel eğitim tercih etmedi. Özel tercihi kullanırsam üniversite zamanında kullanmak isterim dedi. Çocuğum çalışkan, disiplinli bir çocuk. Fen lisesini kazanırdı ama şunu söyleyeyim Türkiye birinciliği benim için hayal edilemez, ulaşılamaz bir şeydi. Bu başarıya ulaşmasında diğer hocalarının, Bilgi Ortaokulu'nun emeği var ancak Türkiye birincisi olmasında Vedat Yüksel hocasının emeği çok büyük" dedi.

'SOSYAL AKTİVİTELERE DE KATILDI'

Anne Akpınar, kızının her türlü sosyal faaliyette bulunduğunu ancak disiplinli ders çalıştığını belirterek, "Benim çocuğum zaten çalışkandı. Disiplinli çalışıyordu. Sokakta oynayan bir çocuktu. Bakın benim evimde 2 ay öncesine kadar internet yoktu. Çocuğumun cep telefonu da yoktu. Teknolojiden uzak tutmaktan bahsetmiyorum. Çocukluklarını yaşadılar. Kapının önünde bisiklet sürdü, arkadaşları ile oyun oynadı. Saklambaç oynadı, evcilik oynadı. Aslınur tamamen sokak ortamında arkadaşları ile yetişti. Ama dersini ve ödevlerini zamanında yaptı.Yüzmeye gitti, okulunda voleybol takımında oynadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu çocuklara güzel imkanlar sağlıyor. Bunlardan yararlandı. Benim çocuğum onlarla gitar kurslarına gitti. Hem sosyal olarak yaşadı hem de derslerine çalıştı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Zce