LGS saat kaçta? LGS tercihleri ne zaman 2021? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Binlerce vatandaşın girdiği LGSLGS tercihleri ne zaman 2021? LGS 2021! LGS puan hesaplama! LGS puan hesaplama 2021! LGS saat kaçta? LGS tercihleri ne zaman 2021? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak sınavlar ertelendi. Peki, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan LGS tercihleri ne zaman 2021?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Sınava katılacak adaylar belgeleri 27 Mayıs tarihinden itibaren alınacak. Elektronik ortamdan alınabilecek belgeler, e-Okul VBS sistemi üzerinden ilan edilecek.

LGS SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , LGS sınavı ile ilgili sorulan soruya; "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

Bakan Selçuk'un yaptığı diğer açıklamalar şöyle;

"45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir.

Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda.

Soru kitapçıklarını öğrencilerimize vermeyeceğiz. Karmaşayı istemiyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.

Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var.

Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler."

"Biz kontenjanı bu yıl %50 civarında artırdık. Normalde arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu."