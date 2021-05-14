LGS önerisi: Uykunuzdan fedakarlık etmeyin

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, 6 Haziran'da yapılacak LGS sınavı için öğrencilere önerilerde bulundu.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, 6 Haziran'da yapılacak LGS sınavı için öğrencilere önerilerde bulundu. Doç. Dr. Coşkun, "Sınav öncesi uykudan fedakarlık etmeyin. Dengeli bir rutin sınav performansını olumlu etkiler" dedi.

Bir milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS), sayılı günler kaldı. Sınav bu yıl, 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Bir yandan zorlu koşullarda eğitim-öğretimlerine devam etmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencileri, diğer yandan sınava hazırlanmaya devam ediyor.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, sınava gerecek öğrenciler için önemli önerilerde bulundu.

DİKKAT DAĞITICI UNSURLARI UZAKLAŞTIRIN

Uzun zamandır emek harcayan öğrencilerin sınav zamanı yaklaştıkça daha yoğun bir stres yaşadığına dikkat çeken Doç. Dr. Coşkun, "Bu stresi artıran unsurlardan en önemlisi başarısızlık korkusudur. Öğrencilerin bunun farkında olması önemli. Çünkü nedenini bildiğimiz duygularla başa çıkmamız daha kolaydır. Öğrencilerin sınav yaklaştıkça sınavın sonuçlarına ilişkin olumsuz düşüncelere kapılmaması, sınav performansına odaklanması gerekir. Sınava az bir zaman kaldığı için soru çözmeye ve en çok zorlandıkları konulara yoğunlaşarak performanslarını artırmaları faydalı olacaktır" diye konuştu.

Doç. Dr. Coşkun, sınava odaklanma problemi yaşayan adaylara; sınav dışı problem durumlarını düşünmeyi geçici süreyle öteleme, günlük çalışma planı yapıp bu planı uygulamaya çalışma, özellikle soru çözerken dikkat dağıtıcı cep telefonu, sosyal medya gibi araçları kullanmama gibi önlemler almalarını tavsiye etti.

Doç. Dr. Coşkun, deneme sınavları yapan adayların gerçek sınavda olduğu gibi belirli süre kullanmalarının, sık sık oda, mekan değiştirmeden testi tamamlamalarının odaklanmaya yardımcı olacağını söyledi.

SORUDA İSTENİLENİ ANLAMAYA ÇALIŞIN

Soruları çözerken soru tekniklerine dikkat etmelerini öneren Doç. Dr. Coşkun, "Artık sorular uzun paragraflardan, çıkarımda bulunmaları gereken verilerden oluşuyor. Çoklu neden sonuç ilişkilerine dayalı, analiz becerisi gerektiren bu soruları çözebilmek için sadece bilginin dışında soruda istenilenleri anlayabilmek ayrı bir çaba gerektirmekte. Sınavda soru kökünü iyi kavramak, seçeneklerden çıkarımda bulunmak ve tüm bunları belirli bir hızda yapabilmek için bolca soru çözerek hazırlanmak gerekiyor. Sınavda zamanı etkili kullanabilmede bu hazırlıkların önemi büyük" ifadelerini kullandı.

PANDEMİNİN GEÇİCİ BİR SÜREÇ OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Pandemi sürecinde sınava hazırlanıyor olmanın öğrencilerin moralini olumsuz etkilediğini aktaran Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, "Sınava hazırlanmanın yarattığı duyguları paylaşabilecekleri arkadaşlarından ve öğretmenlerinden sosyal olarak uzak kalmaları da bunu pekiştiriyor. Ancak öğrencilerin pandeminin geçici bir süreç olduğunu düşünmesi sınav performansına olumsuz etkisini azaltabilir" dedi.

TEST ÇÖZMEK İÇİN UYKUSUZ KALMAYIN

Sınav öncesinde kendilerini fiziksel ve zihinsel olarak fazla yormamaları, genel rutinlerine aykırı bir hazırlık yapmamalarını öneren Doç. Dr. Coşkun, "Dengeli bir uyku, çalışma ve dinlenme programını sınava kadar devam ettirmek gerekiyor. 'Son zamanım, uykudan fedakarlık yapıp test çözeyim' derken aslında bilişsel yorgunluğu artırıyor olabilirler. Bu da dikkat dağınıklığına neden olabilir. Dengeli bir rutin sınav performansını olumlu etkiler. Sınav öncesinde olduğu kadar sınav sırasında da heyecan yaşayabilirler. Heyecanlarının sınav performansını olumsuz etkilememesi için sınava odaklanmalılar. Soruları genel olarak hızla inceleyip, zihinlerinde uygulama sıralaması yapmak işe yarayabilir. Bildikleri sorulardan başlayarak bu heyecanı yönetebilirler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı