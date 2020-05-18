LGS öncesi soru kitapçıklarını tek tek öğrencilerin evlerine dağıtıyor
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LGS öncesi soru kitapçıklarını tek tek öğrencilerin evlerine dağıtıyor

LGS öncesi soru kitapçıklarını tek tek öğrencilerin evlerine dağıtıyor Soruları dağıtmak için 30 kilometre yol kat ediyor Öğretmen Öner: "Hem soru getiriyorum, hem rehberlik yapıyorum" Korona virüs nedeni ile evde LGS'ye çalışan öğrencilerin soru bulma konusunda sıkıntı yaşamamasını...

LGS öncesi soru kitapçıklarını tek tek öğrencilerin evlerine dağıtıyor
18.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:10

LGS öncesi soru kitapçıklarını tek tek öğrencilerin evlerine dağıtıyor

Soruları dağıtmak için 30 kilometre yol kat ediyor

Öğretmen Öner: "Hem soru getiriyorum, hem rehberlik yapıyorum"

DÜZCE - Korona virüs nedeni ile evde LGS'ye çalışan öğrencilerin soru bulma konusunda sıkıntı yaşamamasını isteyen Düzce'nin Gölyaka İlçesine bağlı Hacı Yakup Köyü Ortaokulu Matematik öğretmeni Yakup Öner öğrencilerin evlerine hafta bir gün soru bankası dağıtıyor.

Korona virüs nedeni ile 7 Haziran'da yapılması planlanan Liselere Geçiş Sınavı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Haziran'da yapılacağını açıklandı. Okullarına gidemeyen ve evlerinde derslerini çalışan öğrenciler LGS için çalışmalarda yapıyor. Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Hacı Yakup Köyü'nde bulunan Hacı Yakup Köyü Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri soru bulma konusunda sorun yaşamamasını isteyen okulun matematik öğretmeni Yakup Öner, hafta bir gün 30 kilometre yol kat ederek öğrencilere soruların olduğu kitapçıkları getiriyor.

"Hem soru getiriyorum, hem rehberlik yapıyorum"

Matematik Öğretmeni Öner: " Öncelikle bu süreç geldiğinde fazla uzamaz dedik. İdare ederiz demiştik ama uzadı. Önce telekonferans ile uzaktan eğitim vermeye başladık. Daha sonra çocuklar soruları bitirdi. Dışarıya çıkmaları da yasak. Bende soruları hazırladım. Evden çıkamadıkları içinde günlük olarak Hamamüstü Köyü, Açma köyüne kadar gidiyorum. Ortalama 25-30 kilometre yol gidiyorum. Çocukların evlerine ihtiyaçları doğrultusunda soru getiriyorum. Sorusu biten varsa bana sosyal medya grubundan yazıyor. Bende ayarlayıp tek tek getiriyorum. Sorular, deneme sınavları hazırlayıp getiriyorum. Daha sonra bunların takibini de internet üzerinden takip ediyorum. İnşallah okul açılır. Son 15 gün yüz yüze sınavın son provasını yapsak. Tek umudumuz o yönde. Öğrencilerin evlerinde yazıcı olmadığı için kendim okuldan çıktı alıp getiriyorum. Birazda ben öğrenci yüzü görmeye hasret kaldık. O sayede gidiyorum ve öğrencilere aynı zamanda rehberlikte yapıyorum. Nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyorum. Yüz yüze olunca daha etkili oluyor" dedi.

"Soruları getirdiği için mutluyum"

Hacı Yakup Köyü Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Efe Bulut, " Korona virüs süresince Yakup hocamız bize testlerimizi getiriyor. LGS'ye gireceğiz. Sorular ilk dönemden çıkacak. Çok zor olacak. Yakup hocamız bize yardımcı oluyor soruları getiriyor. Bizim evde daha çok çalışmamızı sağlıyor. Çok teşekkür ederim hocamıza. EBA TV'ye canlı ders geldi. Oradan da hafta boyunca canlı derslerimizi yapıyoruz. İlk dönemin konularını tekrar ediyoruz. Soru çözümü yapıyoruz. Hocalarımızda bize test getiriyor" dedi.

LGS öncesi soru kitapçıklarını tek tek öğrencilerin evlerine dağıtıyor

Kaynak: İHA

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