LGS öncesi okullar dezenfekte edildi
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LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

LGS öncesi okullar dezenfekte edildi 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesi okullar da dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

17.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:01

LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

İSTANBUL - 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesi okullar da dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Pendik Belediyesi ekipleri sınavın yapılacağı 95 okulda dezenfekte çalışması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi sınavına sayılı günler kaldı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, Pendik'te 95 okulda gerçekleştirilecek. Pendik Belediyesi de sınav öncesi öğrencilerin sağlıklı ortamlarda sınava girmesi için okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Belelediyenin ekipleri özel kıyafetler giyerek okullarda çalışma başlattı. Ekipler okullardaki sınavın yapılacağı sınıfları insan sağlığına zarar vermeyen kimyasallar ilaçladı. Bunu yanı sıra okullardaki lavabo, abdesthane ve öğretmenler odası gibi tüm üniteler dezenfekte edildi.

LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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