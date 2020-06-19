LGS öncesi öğrenciler ve aileleri Zuhuratbaba Türbesi'ne akın etti
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LGS öncesi öğrenciler ve aileleri Zuhuratbaba Türbesi'ne akın etti

BAKIRKÖY'deki Zuhuratbaba türbesi yarınki LGS nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

LGS öncesi öğrenciler ve aileleri Zuhuratbaba Türbesi'ne akın etti
19.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:02
BAKIRKÖY'deki Zuhuratbaba türbesi yarınki LGS nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Öğrenciler, veliler sağanak yağmura rağmen dua etti.Zuhuratbaba Türbesi, yarınki olan LGS nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle kapalı olan türbenin etrafında dua etti. Çocuklarının sınavda başarılı olması için gelen aileler sağanak yağışa aldırmadan dua etmeye devam etti. LGS sınavına girecek çocukları için dua etmeye gelen Nilay Aktaş, "Hem oğlum hem kızım dua etmeye geldim. Ben onlardan daha heyecanlıyım. Buraya sık sık geliyorum. İnşallah dualarım kabul olur" dedi.Kardeşi için gelen Burcu Demirbaş da, "Kardeşim sınava girecek onun için geldik. Şeker dağıtıyoruz. Çok çalıştı sınava umarım karşılığını alır. Buraya ikinci gelişimiz" diye konuştu. Nihal Deccaloğlu da, "Oğlum üniversiteye girmek istiyor ona dua etmeye geldim. Allah herkesin çocuğuna yardımcı olsun. Herkesin duaları kabul olsun" ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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