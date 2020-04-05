LGS öğrencilerine çevrim içi sınav desteği
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LGS, Güncel

LGS öğrencilerine çevrim içi sınav desteği

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren COVİD-19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim çalışmalarının yanında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da öğrencilerin derslerden ve eğitim sürecinden soğumamaları, sınav...

05.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:09
LGS öğrencilerine çevrim içi sınav desteği

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren COVİD-19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim çalışmalarının yanında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da öğrencilerin derslerden ve eğitim sürecinden soğumamaları, sınav motivasyonlarının diri tutulması için; sanal sınıflarda canlı ders anlatımları, mobil uygulamalar üzerinden koçluk sistemiyle öğrencilerin takibi, sınava girecek öğrencilere yönelik kazanım sınavları, ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine için çıkarılan "Evde Eğlen, Bizimle Öğren" dergisi gibi birçok farklı eğitim çalışmaları yapılıyor.

LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ÇEVRİM İÇİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI

Erzurum'da LGS' ye hazırlanan olan tüm öğrenciler okulları tarafından verilen şifreler ile erzurumodm.meb.gov.tr adresindeki Çevrim İçi Sınav Modülüne girerek eş zamanlı olarak Kazanım Değerlendirme Sınavlarına girebilecekler. Öğrencilerin sınava giriş şifreleri okul idareleri tarafından telefon ve mail yoluyla öğrencilere ulaştırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, '"2019-2020 eğitim-öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz LGS Başarı Artırma Komisyonumuz aracılığıyla tüm ilçelerimizdeki ortaokulları takip edip çalışmaları koordineli bir şekilde yürüttük. Bu kapsamda Valimiz Okay Memiş'in destekleri ile ilimizdeki tüm 7. 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize 3 adet Kazanım Değerlendirme Sınavı yapıldı. 4'üncü sınavımızı ise 09.04.2020 Perşembe günü saat 14.00'da internet üzerinden çevrimiçi olarak yapacağız. İlimizin akademik başarısını artırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların uzaktan eğitim sürecinde de devamı için yeni çözümler ürettik. Özellikle LGS' ye hazırlanan öğrencilerimize uyguladığımız Ünite Kazanım Değerlendirme Sınavlarının çevrim içi yapılmasını sağlayacak web modülünü tamamladık. Bu hazırladığımız sistem 10.000 öğretmenimize gönderildi ve 8.500 öğretmenimiz tarafından aynı anda kullanılarak sorunsuz olarak test edildi." dedi.

Modülün Erzurum'da eğitim gören tüm 8. sınıf öğrencilerinin kolaylıkla kullanabileceği sadelikte tasarlandığını belirten Salih Kaygusuz; "Modül, çok sayıda öğrencimizin aynı anda girebilmesine imkan sağlayan güçlü bir alt yapı ile hazırlandı. Öğrencilerimiz bilgisayardan, tabletten veya telefondan sınava katılabilecekler ve LGS' de karşılarına çıkabilecek tarzda yeni nesil soruları çözerek anında geri bildirim alabilecekler. Sınav sonuçları sınav bittikten hemen sonra ekranda kendilerine gösterilecektir. Bu sınavlarda amacımız asla öğrencileri yarıştırmak veya sıralamak değildir. Hedefimiz öğrencilerimizin kendi durumunu net bir şekilde görüp konu eksiklerini gidererek Haziran ayında girecekleri merkezi sınava hazırlanmalarıdır. Projelerimizin hayata geçmesinde başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği olan herkese, uygulanmasında ise tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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