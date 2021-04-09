LGS nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan nisan ayı örnek soru kitapçığının, öğrencilerin kullanımına sunulduğunu duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan nisan ayı örnek soru kitapçığının, öğrencilerin kullanımına sunulduğunu duyurdu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor. Nisan ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Nisan ayı örnek soruları ile beraber 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından bu yana 8'inci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1060'a ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edilecek. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara 'meb.gov.tr' ve 'http://odsgm.meb.gov.tr/' adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ