LGS nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LGS nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel
LGS nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan nisan ayı örnek soru kitapçığının, öğrencilerin kullanımına sunulduğunu duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan nisan ayı örnek soru kitapçığının, öğrencilerin kullanımına sunulduğunu duyurdu. 

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor. Nisan ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Nisan ayı örnek soruları ile beraber 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından bu yana 8'inci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1060'a ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edilecek. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara 'meb.gov.tr' ve 'http://odsgm.meb.gov.tr/' adresinden erişilebiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Töre Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: LGS nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:23:06. #1.14#
title