LGS'nin birinci oturumu başladı
Öğrencilerin okul bahçesine gelmesi Öğrencilerin dezenfektan kullanıp yeni maske takmaları Öğrencilerin içeriye alınması Velilerin okul bahçesinde beklemesi Kent merkezinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymasıyla Bulvar Caddesi'nde sessizlik yaşanması HAKKARİ - Milli Eğitim...
20.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:01
Öğrencilerin okul bahçesine gelmesi
Öğrencilerin dezenfektan kullanıp yeni maske takmaları
Öğrencilerin içeriye alınması
Velilerin okul bahçesinde beklemesi
Kent merkezinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymasıyla Bulvar Caddesi'nde sessizlik yaşanması HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Hakkari'de sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.
Kaynak: AA