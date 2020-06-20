LGS'nin birinci oturumu başladı Öğrencilerin okul bahçesine gelmesi Öğrencilerin dezenfektan kullanıp yeni maske takmaları Öğrencilerin içeriye alınması Velilerin okul bahçesinde beklemesi Kent merkezinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymasıyla Bulvar Caddesi'nde sessizlik yaşanması HAKKARİ - Milli Eğitim...

Öğrencilerin okul bahçesine gelmesi

Öğrencilerin dezenfektan kullanıp yeni maske takmaları

Öğrencilerin içeriye alınması

Velilerin okul bahçesinde beklemesi

Kent merkezinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymasıyla Bulvar Caddesi'nde sessizlik yaşanması HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Hakkari'de sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Kaynak: AA