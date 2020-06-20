LGS'nin birinci oturumu başladı
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LGS'nin birinci oturumu başladı

Öğrencilerin okul bahçesine gelmesi Öğrencilerin dezenfektan kullanıp yeni maske takmaları Öğrencilerin içeriye alınması Velilerin okul bahçesinde beklemesi Kent merkezinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymasıyla Bulvar Caddesi'nde sessizlik yaşanması HAKKARİ - Milli Eğitim...

20.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:01

Öğrencilerin okul bahçesine gelmesi

Öğrencilerin dezenfektan kullanıp yeni maske takmaları

Öğrencilerin içeriye alınması

Velilerin okul bahçesinde beklemesi

Kent merkezinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymasıyla Bulvar Caddesi'nde sessizlik yaşanması HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Hakkari'de sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

LGS'nin birinci oturumu başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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