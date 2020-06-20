LGS'nin birinci oturumu başladı
Okul dışı Öğrencilerin okula girişi Velilerin okul dışında beklemesi Kur'an-ı Kerim okuyan veliler Veli Figen Davarcı ile röportaj Veli Asım Çapacı ile röportaj NEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi...
20.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:02
Okul dışı
Öğrencilerin okula girişi
Velilerin okul dışında beklemesi
Kur'an-ı Kerim okuyan veliler
Veli Figen Davarcı ile röportaj
Veli Asım Çapacı ile röportaj NEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Nevşehir'de sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı. Nevşehir'de 103 okulda 5 bin 890 öğrenci sınava girdi. Veliler çocuklarının sınava gireceği okul önlerine gelerek onları uğurladı, dua etti.
Kaynak: AA