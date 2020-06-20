LGS'nin birinci oturumu başladı Okul dışında bekleyen öğrenci ve veliler Öğrenci ve velilerle röportaj Öğrencilerin okula alınması AYDIN - Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapılacak.

Okul dışında bekleyen öğrenci ve veliler Öğrenci ve velilerle röportaj Öğrencilerin okula alınması AYDIN - Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapılacak. Aydın'da 240 okulda, 1191 salonda, toplam 18587 öğrenci sınava girdi. Sınava girecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı. Kaynak: AA